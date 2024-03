Elezioni Russia | molotov contro i seggi | attacchi alle urne – Video

Roma, 15 marzo 2024 – Alta tensione nei giorni delle Elezioni presidenziali in Russia . Diversi seggi sono stati presi di mira da atti dimostrativi e da attacchi. Come a San Pietroburgo dove una ... (quotidiano)

In Russia si vota da oggi 15 marzo a domenica 17 marzo 2024 per le elezioni presidenziali . Il risultato è scontato, con la rielezione di Vladimir Putin al Cremlino. Ai seggi però si registrano ... (fanpage)

Elezioni Russia: bomba esplode fuori da seggio a Kherson

A San Pietroburgo, una donna ha tentato di incendiare un seggio con una molotov. Tensione nell'Ucraina occupata dai russi, nel giorno d'inizio delle Elezioni Presidenziali in Russia: a Kherson, una bo ...primapaginanews

Russia al voto per le Elezioni presidenziali tra folklore e show improvvisati: (LaPresse) Dalla Transbaikalia alla Jacuzia, passando per la Siberia, i seggi per le Elezioni presidenziali in Russia diventano teatro di situazioni folkloristiche, con coppie di sposi che si presenta ...video.corriere

Russia, bombe sulle Elezioni: "Raid ucraino su due seggi": Momenti di tensione in Russia, durante le votazioni per la nomina del nuovo ... Nella Federazione, interferire con le Elezioni è un reato punibile con una condanna fino a cinque anni di carcere. Il ...ilgiornale