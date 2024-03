Elezioni Russia 2024 | urne aperte per le presidenziali | 3 giorni di voto | Putin punta all' 85% | sfida a Slutsky | Kharitonov e Davankov

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lava alleper leda oggi, venerdì 15 marzo, fino a domenica. Il leader del Cremlino Vladimirsi presenta per ottenere un quinto mandato e ha lanciato un appello ai russi perché vadano a votare in nome del "patriottismo" per rispondere alle "difficoltà" del m

Dai candidati che vogliono sfidare Putin alle votazioni nei territori occupati in Ucraina, fino al quinto mandato del presidente dato per scontato (wired)

Gravi le parole del Papa su Ucraina

I Radicali Italiani hanno manifestato questa mattina di fronte all'Ambasciata Russa di Via Gaeta a Roma e al Consolato Russo di Via Sant'Aquilino 3 a Milano per protestare contro il dittatore Putin. " ...radicali

Diritti, per l'Economist è un 2024 da record: Elezioni in 76 Paesi per "eleggere" presidenti e dittatori: Il 2024 l'anno più democratico di sempre Sembrerebbe di sì, a giudicare dai numeri e dall'analisi dell'Economist: almeno due miliardi le persone chiamate alle urne in 76 Paesi attraverso una ...redattoresociale

Elezioni presidenziali in Russia: Avvio del voto in tutto il Paese: Le urne sono state aperte in tutta la Russia mentre il Paese si prepara per le Elezioni presidenziali. Il voto, che si svolgerà fino a domenica 17 marzo, ha preso il via con l'apertura dei seggi nelle ...abruzzo24ore.tv