Elezioni Russia 2024 | Putin vuole il plebiscito | “I patrioti votano”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo,(Adnkronos) – Laal voto per lepresidenziali, in programma fino a domenica 17 marzo, che incoroneranno Vladimir. I seggi si sono aperti per primi nelle zone dell'estremo oriente del paese, in Kamchatka e Chukotka, dove è iniziato il prevedibileche aggiungeranno un altro capitolo all'era di. Il presidente è arrivato al Cremlino più di 24 anni fa, il 31 dicembre del 1999, e ci rimarrà almeno fino al 2030. Se vorrà e sarà in grado di proseguire, avrà l'ulteriore possibilità di rimanere al vertice del paese fino al 2036. Hanno diritto al voto 112,3 milioni di persone in, 1,9 milioni all'estero e 12mila al centro spaziale di Baikonour, in Kazakistan. Le prime'moderne' ...