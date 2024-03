Elezioni russe criticate da UE e NATO

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 15 marzo 2024) Al via lepresidenziali. Unione europea ehanno criticato le: “Non sono né libere né giuste”. UE ecriticano leOggi si aprono i seggi in Russia per lepresidenziali. Il risultato sembra essere scontato, con un quasi certo plebiscito per il presidente Vladimir Putin. In vista