Elezioni presidenziali in Russia | molotov contro un seggio a San Pietroburgo Putin ha votato online

(Di venerdì 15 marzo 2024) I razzi ucraini che hanno martellato per ore la regione di confine di Belgorod, inchiostro versato nelle urne per protesta in diverse città russe, un tentato attacco con una bottiglia incendiaria a Sane bombardamenti di Kiev sui seggi nel Kherson occupato. E' trascorsa in modo tutt'altro che tranquillo la prima giornata della maratona elettorale destinata a riconfermare Vladimir...