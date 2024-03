Elezioni in Russia | presi di mira i seggi Una donna dà fuoco a una cabina elettorale a Mosca Molotov a San Pietroburgo – Il video

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono statididueelettorali russi, uno ae uno a San. Unaha datoa una. Secondo le prime informazioni il fatto è avvenuto in uno deielettorali del distretto amministrativo sud-orientale. Lapotrebbe rischiare una condanna da 3 a 5 anni. Lo riporta il canale Telegram russo Baza. A giudicare dal, laha cosparso il posto di liquido infiammabile, ha datoe ha subito iniziato a filmare tutto con il suo telefono. In diverse città russe si registrano invece alcuni sabotaggi come il versamento di inchiostro verde nelle urne. Queste ...

Dai candidati che vogliono sfidare Putin alle votazioni nei territori occupati in Ucraina, fino al quinto mandato del presidente dato per scontato (wired)

Solitamente, è solo una questione di affluenza. Ormai in Russia è tutto già deciso, e Vladimir Putin si appresta a conquistare nuovamente la leadership del Paese. Il Cremlino punta però a fare di ... (zon)

La Russia va alle urne per le Elezioni presidenziali da oggi, venerdì 15 marzo, fino a domenica. Il leader del Cremlino Vladimir Putin si presenta per ottenere un quinto mandato e ha lanciato un ... (ilgiornaleditalia)

Peskov: «La Francia è stata trascinata nel conflitto». Attacco missilistico russo a Odessa, 14 morti

Al via oggi le Elezioni presidenziali in Russia, con Putin che ha fatto appello al voto «patriottico» e Mosca che ha messo in guardia contro eventuali manifestazioni di dissenso ai ...ilmessaggero

Macron, la Francia invierà truppe in Ucraina Dalle frasi sulla Nato al vertice con Scholz, cosa può succedere: Macron insiste su una possibile operazione di terra contro la Russia e a sostegno dell'Ucraina. Per il presidente francese un coinvolgimento diretto dell'Occidente non è ...ilgazzettino

Bomba esplode di fronte ad un seggio nell'Ucraina occupata: Una bomba è esplosa senza causare vittime davanti a un seggio elettorale nella regione di Kherson occupata dalla Russia, nel sud dell'Ucraina, in una regione occupata dell'Ucraina. Lo hanno riferito l ...ansa