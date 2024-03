Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar – Arrivano leine i deliri di approccio occidentalista sula Vladimirsi moltiplicano. Similmente a quanto avviene nei confronti dell’Ungheria, l’incapacità di recepire un dato che è schiacciante (e che la guerra non solo ha mantenuto, ma addirittura incrementato) si riflette anche nel modo in cui Alexy Navalny, prima di passare alla cosiddetta “miglior vita” veniva definito come “il primo oppositore di” con percentuali di seguito inferiori al 3% e con manifestazioni organizzate che spesso raccoglievano qualche centinaio di attivisti e nulla più.in: secondo i sondaggi, ilè alle stelle: male...