(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Da oggi 15 marzo fino al 17 marzo si terranno lepresidenziali in, per quella che molti hanno definito una votazione farsa. L’esito sembra infatti scontato:si avvia a ottenere il suo quinto mandato consecutivo. I suoi cosiddettifanno parte dell’opposizione, che in realtà non hanno mai ostacolato le politiche die che non rappresentano certo un pericolo serio. I trediIl primoo è Nikolai Kharitonov, comunista 75enne, che si candidò nel 2004 ottenendo il 13,69% dei voti, il peggior risultato ottenuto da un candidato comunista. Kharnitov ha promesso di abbassare l’età pensionabile, aumentare il salario minimo, ridurre le tasse e nazionalizzare gli ...

Attacco missilistico russo a Odessa, 14 morti

