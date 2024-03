Elezioni Basilicata | Lacerenza resta per ora il candidato del centrosinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Potenza, 15 marzo 2024 - Domenicoin corsa comedel campo largo per leregionali in, in programma per il 21 e 22 aprile prossimi. Attualmente, nella sede di Potenza del Pd, si sta svolgendo un incontro a cui partecipano, oltre ai dirigenti dem, anche quelli del Movimento cinque Stelle, di Avs, di +Europa, diCasa Comune, di Azione e di altre forze politiche locali del. Tra i presenti anche Marcello Pittella, componente della segreteria nazionale di Azione come responsabile Regioni. Proprio quest’ultimo ha però avanzato dubbi su. "È una persona molto per bene. È un grande chirurgo, ma non un politico e in questo momento ilavrebbe bisogno di ...