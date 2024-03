E’ in arrivo a Napoli il nuovo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte : Eike Schmidt entrerà in carica nella giornata di lunedì prossimo. Nei giorni scorsi Schmidt ha incontrato a Napoli il ... (ildenaro)

Eike Schmidt sarà il candidato sindaco del centrodestra a Firenze

Sarà forse un caso, ma dopo la visita di due giorni di fa di Giorgia Meloni nel capoluogo toscano i giochi sembrano fatti: secondo quanto risulta al Foglio l’ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ...ilfoglio

Cultura, Sangiuliano: Direttori stranieri sono bene accetti: "Gli stranieri sono bene accetti in Italia, ce ne sono di grande valore. Ho nominato Eike Schmidt direttore di Capodimonte, lavoro bene con Gabriel Zuchtriegel direttore di Pompei di altissima qualità ...lospiffero

Firenze, arriva Giorgia Meloni: firmerà con Giani il patto per i fondi europei per le infrastrutture: L'accordo vale quasi 700 milioni di euro di fondi europei da investire in infrastrutture e non solo ...corrierefiorentino.corriere