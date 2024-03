Eclissi totale di sole | hotel e alloggi quasi esauriti e a prezzi folli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'8 aprile 2024 segnerà un momento straordinario per gli appassionati di astronomia e per coloro che amano la bellezza degli eventi naturali: un'solareattraverserà il cielo, creando uno spettacolo indimenticabile. Durante questo fenomeno celeste, la Luna si interporrà tra la Terra e il, oscurando completamente la luce solare per alcuni preziosi minuti. Questo evento sarà visibile in una selezione di aree privilegiate, tra cui alcune parti del Messico, del Canada e degli Stati Uniti, da Texas a Maine. Ciò che rende questaancora più speciale è che sarà l'ultima volta che attraverserà una vasta area degli Stati Uniti fino al 2044, quindi il suo fascino è amplificato dalla sua rara natura. Inevitabilmente, questo ha portato a un aumento significativo delle prenotazioni per ...