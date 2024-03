Ecco che fine hanno fatto i brigatisti del rapimento di Moro in via Fani e del sequestro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nei giorni dell’anniversario della strage di viaavvenuta esattamente il 16 marzo 197, 46 anni fa, infatti sono in molti a chiedersi cosa ne è stato di quel commando delle BR, che per 55 giorni ha tenuto gli italiani con il fiato sospeso, per ildello statista democristiano, fino al 9 maggio 1978, quando fecero ritrovare il suo cadavere, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata a Roma in via Michelangelo Caetani. Oggi quasi tutti icoinvolti conducono una vita apparentemente normale, liberi di muoversi e persino di godere di una certa fama mediatica. Alcuni si sono reinseriti nella società, intraprendendo nuove attività lavorative o collaborando con istituzioni e organizzazioni, come Adriana Faranda invitata lo scorso febbraio ad un incontro della diocesi di Roma della Pastorale carceraria, insieme ...