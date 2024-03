EA FC 24 UT Birthday | ritorna il compleanno di FUT!

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il UT, odi FUT, o Anniversario di FUT, secondo le denominazioni utilizzate nella versione italiana, è un evento che EA Sports celebra nella modalità FIFA Ultimate Team a partire 2014 per festeggiare l’anniversario della nascita di tale modalità, avvenuto il 19 marzo del 2009. In EA FC 24 ricorrerà il 15° anniversario di UT. Questo il comunicato ufficiale: EA SPORTS FC 24 FESTEGGIA I 15 ANNI DI ULTIMATE TEAM Per ildi Ultimate Team saranno disponibili oggetti giocatore 5-Stelle, aggiornamenti festosi per Stili di Gioco+ e ci sarà la possibilità di giocare a FC 24 insieme a Diogo Jota del Liverpool FC. Oggi iniziano due settimane di festeggiamenti per ildi Ultimate Team in EA SPORTS FC 24, che porterà alla community di FC Mosse Abilità e aggiornamenti Piede Debole ...