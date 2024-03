E’ morto il tiktoker Giorgi ‘Tzane’ Janelidze L’amico Christos | “Ci ha lasciato durante il viaggio in Italia”

(Di venerdì 15 marzo 2024) E’. Il giovanedella Georgia era un volto noto sui social come Instagram, dove contava oltre 100.000 follower. Il decesso è avvenutoun’escursione a Roghudi, in provincia di Reggio Calabria., 23 anni, era in compagnia di altri tre coetanei quando,la gita, è scivolato in un dirupo impervio, perdendo la vita sul colpo. I soccorsi, carabinieri e vigili del fuoco, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, ma la difficoltà dell’accesso ha reso necessario l’intervento di un elicottero del Reparto Volo di Lamezia Terme per il recupero della salma.Koyas, uno dei compagni di avventure, ha espresso il suo dolore sui social: “Purtroppo Janne non è più con ...

