È morto Grant Page | lo stuntman e star di Mad Max aveva 85 anni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Èall'età di 85assai noto per le sue acrobazie che ha preso parte ad una serie di film iconici come i vari Mad Max. Il figlio ha raccontato che la scomparsa è avvenuta a seguito di un incidente d'auto.

Morto lo stuntman Grant Page: si è schiantato contro un albero

Australiano, aveva 85 anni. Ha lavorato in oltre cento film, famoso per le sue acrobazie in ‘Mad Max 2 – Il guerriero della strada’ e ‘Mad Max - Oltre la ...repubblica

Guerra, Bielorussia schiera truppe al confine con la Lituania. Al via oggi le elezioni in Russia, voto sospeso a Belgorod per le esplosioni: Al via oggi le elezioni presidenziali in Russia, con Putin che ha fatto appello al voto «patriottico» e Mosca che ha messo in guardia contro eventuali manifestazioni di dissenso ai ...ilmessaggero

Michael Culver, morto l'attore di Star Wars del film L'impero colpisce ancora: Addio a Michael Culver, l'attore di Star Wars che ha interpretato il Capitano Needa nel film della saga di Guerre Stellari del 1980, ossia L'impero colpisce ancora. L’attore britannico è morto all’età ...tg24.sky