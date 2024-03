È morta la mitica Evi Regina dell’abbigliamento

(Di venerdì 15 marzo 2024) CAPRAIA E LIMITE "Ho fatto le condoglianze mie e di tutta la comunità di Capraia e Limite alla famiglia, è un grave lutto per tutti noi", ha ricordato ieri il sindaco, Alessandro Giunti. E sempre ieri mattina, si sono svolti i funerali di Evi Salvadori, storica commerciante di Capraia, scomparsa all’età di 76 anni. Evi gestiva il rinomato negozio di abbigliamento a Capraia bassa, lungo la strada principale, vicino all’albergo la cui gestione è sempre della famiglia. "Li conosciamo bene, siamo colpiti perché fanno parte della nostra storia" ancora parole del primo cittadino. Negozio che un tempo era della mamma di Evi, poi di Evi stessa ed oggi gestito dal figlio Emanuele, mentre dell’albergo Il Fiorino - altra realtà importante di questo territorio - si occupa la figlia. Commosso anche il ricordo di Edoardo Antonini, presidente della Pro Loco di Capraia e Limite: "Evi e la sua ...

