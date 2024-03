(Di venerdì 15 marzo 2024) Si chiude con l'uscita di Red Circle daldila battaglia legale tra il patron di Diesel,, e la società presieduta da Sandro Boscaini, quotata alla Borsa Italiana, leader nella produzione dia Valpolicella. Pace fatta, quindi, con i fratelli Sandro, Bruno e Mario Boscaini che, come azionisti di maggioranza, hanno siglato un contratto per l'acquisto'intera partecipazione (pari al 10% delazionario) controllata finora daattraverso la holding Red Circle Investments. Complessivamente, l'operazione interessa 3.215.568 azionia società quotata al segmento Euronext growth Milan. Di conseguenza, cambia il peso ...

È finita la saga dell'Amarone: Renzo Rosso esce dal capitale di Masi Agricola

I fratelli Boscaini comprano le azioni di Renzo Rosso che deteneva il 10% del capitale societario. Stop anche alle cause in Tribunale presentate da Red Circle e dagli ex amministratori. Annunciata ...gamberorosso

