D' Urso contro Rivelli | volano stracci in tribunale | Video diffamatori

(Di venerdì 15 marzo 2024) Barbara D'porta inNaike, attrice ed attivista, figlia di Ornella Muti. Il motivo è una querela sporta per duepubblicati nel 2019 in cui l'influencer commentava due episodi avvenuti nel corso della trasmissione "Pomeriggio Cinque" che, secondo la conduttrice, sono lesivi del suo onore e della sua reputazione. I due filmati sono stati pubblicati sul profilo Instagram di, avvenuta il 31 gennaio 2019: nel primo commentava un'intervista rilasciata dal critico d'arte Vittorio Sgarbi a Barbara D'; nel secondo, un'intervista rilasciata da Silvio Berlusconi. Per l'accusa, la figlia di Ornella Muti lasciò intendere che il successo lavorativo di D'fosse frutto non tanto delle capacità professionali ma di favoritismi di persone ...

Nella scorsa puntata di Domenica In, Mara Venier ha intervistato Barbara d'Urso, per la prima volta dopo la cacciata da Mediaset. A seguito di tale evento, si sta facendo sempre più strada sul web ... (tvpertutti)

AGI - Un processo che ha per protagonisti alcuni "vip" dello spettacolo e per sfondo il mondo del gossip quello cominciato al tribunale di Alessandria. In aula Naike Rivelli, 49 anni, figlia ... (agi)

Barbara D’Urso porta Naike Rivelli in tribunale: ecco cosa è successo

Barbara D’Urso ha sporto querela contro la figlia di Ornella Muti con l’accusa di diffamazione per due video pubblicati nel 2019.diredonna

Barbara D’Urso trascina in tribunale Naike Rivelli per diffamazione: Barbara D'Urso si è recata in Tribunale per il processo per querela con la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli. I fatti risalgono al 2019.tvdaily

Barbara D’Urso in tribunale, la conduttrice contro un noto personaggio televisivo: cosa sta succedendo: Barbara D'Urso sta vivendo un periodo piuttosto complicato della sua vita professionale ma non solo. Cosa è successo con Naike Rivellibigodino