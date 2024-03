Due serate dedicate alla prevenzione oncologica | Impegnamoci nella promozione di stili di vita sani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Zelo Buon Persico punta sulla. In occasione della Settimana nazionale per la, Lilt e Comune promuovono infatti due incontri per favorire l’informazione sui comportamenti e glidida adottare per una lotta attiva contro il cancro, basata sue diagnosi precoce. Gli appuntamenti si terranno il giorno 18 marzo, quando sarà ospite della sede associativa “Filo d’Argento“ di via Roma 53, Monia Farina, nutrizionista e formatrice in Educazione alimentare, con la relazione “Mangiare per piacere. Vivere per stare bene“ e il 20 marzo con Alessandro Rasponi, specialista in Chirurgia e Oncologia, con la relazione “Fareè la giusta soluzione“. "Solo attraverso uno sforzo collettivo – afferma Daniela Brocchieri, ...