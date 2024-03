DSGA facenti funzione | a breve al via le procedure per progressione di area Chi può partecipare | quanti punti | come si svolgerà

Stipendi docenti, arretrati 2024 visibili su NoiPa (ma il servizio non funziona): ecco come fare. E arrivano gli aumenti

Stipendi docenti, a marzo 2024 arrivano gli aumenti e gli arretrati. Gli incrementi sono relativi al rinnovo del Contratto collettivo nazionale 2019/21 sottoscritto lo scorso 18 gennaio.ilmessaggero

Stipendi docenti, a marzo ultima tranche aumenti fino a 350 euro (anche per Ata e amministrativi). A chi spettano e gli importi: Secondo quanto spiega Marcello Pacifico del sindacato Anief, al netto i docenti prenderanno in media 350 euro lordi in più, il personale Ata 200 euro, 150 euro i collaboratori scolastici, e circa ...ilmessaggero

DSGA facenti funzione, a breve l’avvio della mobilità verticale. Sarà utilizzato il 50% dei posti. Obiettivo è l’attivazione dal 1° settembre: Si è svolta questa mattina una riunione tra Ministero e Organizzazioni sindacali sulle progressioni verticali ATA relative al personale ...orizzontescuola