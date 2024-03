Ds Napoli | svelato il nome in pole | può sostituire Meluso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 15 marzo 2024) Rebus direttore sportivo del: De Laurentiis pensa ad alcuni profili interessanti perMauro. L’esperienza di Maurocon la società sportiva di Aurelio De Laurentiis, secondo alcune fonti, potrebbe terminare al termine della stagione in corso. Il direttore sportivo dei partenopei è legato da un contratto che scadrà soltanto il prossimo anno. Finora tante critiche e poche soluzioni trovate da lui e dal suo staff. Ad aver sollevato tantomiche è la gestione del reparto difensivo, zona di campo che nell’ultima sessione di mercato estiva ha visto lasciare un vuoto dal campione d’Italia Kim Min-jae. Il difensore, attualmente in forza al Bayern Monaco, non è stato sostituito degnamente: complice qualche guaio fisico di troppo ed il mancato decollo della stagione del ...