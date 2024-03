Drogba vuole Osimhen a Chelsea | ha cercato di convincerlo

Dall'Inghilterra: "Osimhen vuole 200mila sterline a settimana, crede di essere uno dei migliori al mondo"

In Inghilterra parlando delle richieste economiche del bomber del Napoli per accettare la corte delle squadre di Premier League.areanapoli

Pochettino: “Dobbiamo essere pazienti. Rispettare le aspettative non è semplice…”: Il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino ha parlato nella conferenza stampa pre-gara in vista dell'ottavo di FA Cup contro il Leeds.calciostyle

Chelsea, Pochettino: "Stiamo lavorando duro affinché le persone abbiano fiducia in noi": In vista del match di FA Cup di questa sera contro il Leeds, il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino ha commentato in conferenza stampa: "La nostra.tuttomercatoweb