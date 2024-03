Droga | Mantovano vede Blinken e consegna Piano anti-Fentanyl | ‘tra temi G7’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredoha tenuto oggi a Vienna un pull aside con Antony, Segretario di Stato Usa, al quale hato ilnazionale di prevenzione contro l?uso improprio die di altri oppioidi sintetici recentemente approvato e presentato dal governo italiano, comunicando l?intenzione di inserire idel contrasto alle droghe nel quadro di attività della presidenza italiana del G7. Il Segretarioha ringraziato per l?impegno italiano nella prevenzione dell?abuso die per l?impegno finora speso sul G7.L?incontro è avvenuto nella seconda giornata della 67esima sessione della Commissione Stupefacenti (Cnd) dell?Ufficio delle Nazioni Unite ...