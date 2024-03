Droga | Mantovano | “Non esiste il diritto a fare uso di droga Esiste il dovere di stroncare i traffici”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Siamo contro l’uso di tutte le droghe, e non crediamo che in un ordinamento esista unuso di sostanze stupefacenti.invece ildi agire prima che la diffusione di talune sostanze provochi danni irreparabili”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo, ha guidato a Vienna la delegazione italiana alla 67esima sessione annuale della Commissione stupefacenti (Cnd) dell’Ufficio Onu sullae il crimine (Unodc). E ha ribadito la linea del governo, sulla necessità di “un approccio bilanciato”, che da un lato metta in campo le più efficaci azioni di contrasto aie dall’altro offra “a tutti servizi di prevenzione, cura e riabilitazione sociale e lavorativa”. La necessità di ...