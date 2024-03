Dragon’s Dogma 2 | spuntano in rete dei video gameplay ed esplode il rischio spoiler

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un utente ha già iniziato ad effettuare live streaming di2 nonostante manchi ancora una settimana al lancio ufficiale del gioco, che ricordiamo essere in programma nella giornata del 22 Marzo 2024. Come segnalato prontamente da Tom Henderson, nonostante il titolo verrà rilasciato ufficialmente soltanto tra sette giorni, l’utente di Twitch JustIchor ha deciso di rompere ogni sorta di indugio dando il via nel corso di questo pomeriggio ad una diretta su Twitch, dedicata interamente alle prime ore del nuovo titolo di Hideaki Itsuno. Ed ovviamente questa inaspettata novità ha fatto confluire innon pochied anticipazioni riguardanti2, con Capcom che si è affrettata a rimuovere il VOD (la replica della live) dal canale Twitch di JustIchor, ma ...