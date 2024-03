Dragon’s Dogma 2 | ecco il nuovo | ricchissimo trailer presentato da Ian McShane

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 15 marzo 2024) Undi2 ci accompagna alla scoperta del gioco con la presentazione di una personalità d’eccezione. Parliamo di Ian, attore noto per moltissimi ruoli e più recentemente per quello di Winston nella saga di John Wick. Nel video Welcome to2 – Presented by Ianscopriamo così tutti gli aspetti principali del videogioco in uscita il 22 marzo. Per chi non ha seguito, interviste e approfondimenti in questi mesi, questa è la possibilità per un completo riassunto di quello che il titolo avrà da offrire. Benvenuti al mondo fantasy coinvolgente e accattivante di2. L’inimitabile Ianvi conduce attraverso ciò ...