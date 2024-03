Dove vedere Sinner-Alcaraz in streaming | l' appuntamento sportivo più atteso del weekend

(Di venerdì 15 marzo 2024) Non si incrociavano in un match ufficiale da un po'. Ma eccoli qui, a contendersi un posto in finale e un secondo posto storico nella classifica ATP: Jannike Carlos, rispettivamente numero 3 e 2 al mondo, giocano sabato 16 marzo la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. E l'attesa è altissima per un risultato difficile da pronosticare. Dopo un inizio di anno lento, lo spagnolo è in ripresa di forma e performance, mentre, beh che dire, erano anni che non si vedeva una cosa così nel tennis italiano.ine in tv Lo scontrosi preannuncia dunque come l’piùdel ...

Dove vedere Sinner-Alcaraz in streaming, la semifinale di Indian Wells 2024

I due giovani fenomeni si sfidano al Masters 1000 di Indian Wells, per un posto in finale. E per qualcosa di più ...gqitalia

