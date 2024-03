Dove vedere in tv il Trofeo Binda 2024 | orari partenza e arrivo | programma | canale | streaming

(Di venerdì 15 marzo 2024) Domenica 17 marzo è pronta a tenersi la 25a edizione del: una corsa femminile ormai storica nel panorama ciclistico italiano e internazionale, che vede diverse grandi interpreti al via.Alfredo– Comune di Cittiglio che sarà lungo 140,5 chilometri conda Maccagno con Pino e Veddasca eproprio a Cittiglio con un dislivello di circa 2000 metri. Nella prima parte ci sarà la salita di Masciago Primo (6,1 km al 4%) e il primo passaggio dal traguardo di Cittiglio. Si entrerà così in un circuito che prevede tre giri e due salite come quelle di Casale (800 metri al 7,3%) e Orino (2,5 km al 5,2%) che renderanno la corsa molto movimentata. IlAlfredosarà in diretta in chiaro su Rai Sport + HD dalle ore ...

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di X Factor 2023 e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove ri vedere la replica di X Factor del 14 Marzo in TV e streaming. ... (tutto.tv)

Dove vedere in tv Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2024: orario, programma in chiaro, streaming

Italia a caccia di una nuova impresa. Dopo il pareggio con la Francia e la vittoria con la Scozia l'appetito vien mangiando al Sei Nazioni di rugby e, in vista dell'ultima giornata, la squadra azzurra ...oasport

Queen of Katwe streaming: Scopri Dove vedere Queen of Katwe in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Queen of Katwe in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per ...comingsoon

Diabolik Chi sei streaming: Scopri Dove vedere Diabolik Chi sei in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Diabolik Chi sei in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezz ...comingsoon