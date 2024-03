(Di venerdì 15 marzo 2024) Domani, sabato 16 marzo, è in programma la 115esima edizione della, che partirà alle 10 da Pavia e arriverà atra le 16.47 e le 17.28. In Lombardia passerà a Belgioioso, a Corteolona e Genzone, a San Zenone Po, al ponte sul Po a Spessa, alla, a Broni, a Casteggio, a Voghera. Diverse le modifiche alla viabilità.

Dove passa la Milano Sanremo 2024: orari del percorso, cronotabella e strade chiuse

Domani, sabato 16 marzo 2024, è in programma la 115esima edizione della Milano Sanremo 2024, che partirà alle 10 da Pavia e arriverà a Sanremo tra le ...fanpage

Tornano le Giornate FAI: il 23 e 24 marzo oltre 750 luoghi aperti in tutta Italia. Dove andare in gita regione per regione: Per le Giornate Fai, sabato 23 e domenica 24 marzo sono centinaia i luoghi di interesse e storici che aprono al pubblico. Ecco qualche consiglio su Dove andare.alfemminile

Essere o non essere Ecco la domanda che l’Ucraina oggi fa all’Europa: Ho conosciuto Konstantin Sigov in occasione dell’incontro “Ucraina. La pace possibile. Guerra e martirio di un popolo” opportunamente promosso dal Centro Culturale di Milano in collaborazione con il M ...vita