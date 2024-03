Dove mangiare a Pasqua a Napoli I 7 migliori ristoranti scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 15 marzo 2024)è una città che cattura e coinvolge fin dal primo approccio, per il suo lungomare, le sue bellezze architettoniche e storiche, per i suoi mille colori, decantati anche da Pino Daniele nelle sue canzoni, per la sua coinvolgente atmosfera soprattutto durante le festività. E poi i suoni, i profumi, i sapori e la sua gente, aperta e ospitale. Una piccola vacanza qui e ve ne innamorerete, statene certiAria Restaurant Ristorante. In meno di tre anni lo chef Paolo Barrale ha conquistato i vertici della ristorazione cittadina, con la raffinata eleganza del suo locale – a due livelli, con il lounge al piano inferiore – ma soprattutto con la sua ottima cucina, in cui si sposano ingredienti, creatività e tecnica ben dosata. Per ...