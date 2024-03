Doppio test azzurro negli Usa | novità Bellanova | Folorunsho e Lucca

(Di venerdì 15 marzo 2024) Spalletti convoca 28 giocatori per le amichevoli con Venezuela ed Ecuador ROMA - Amichevoli con vista su Euro2024 per la Nazionale, che trent'anni dopo Usa'94 e a 19 anni di distanza dall'ultima volta tornaStati Uniti per le sfide con Venezuela ed Ecuador. Dueprobanti, i primi del 2024,

Jannik Sinner si diverte e vince. L’altoatesino (n.3 del mondo) è tornato in coppia con Lorenzo Sonego e, in memoria di quello che fu a Malaga in chiusura di 2023, il riscontro finale è stato ... (oasport)

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego torneranno nuovamente in scena nella serata italiana per affrontare un incontro complicato nel tabellone del doppio del Masters1000 di Indian Wells . I rivali ... (oasport)

Moto: Superbike, Nicolò Bulega domina i test di Barcellona

Il Circuit de Barcelona Catalunya ha ospitato due giorni di “Dorna Supported test” della Superbike, che hanno visto il dominio di Nicolò Bulega sulla Ducati. Nel primo giorno il pilota italiano ha con ...napolimagazine

Under 16, 21 azzurrini convocati per Doppio test con Germania: La Nazionale Under 16, dopo aver affrontato il Belgio a febbraio (due vittorie: 4-1 e 1-0), tornera' in campo per una doppia amichevole contro i pari ...sportmediaset.mediaset

Kawasaki Ninja 500 SE test: impressioni di guida, pregi e difetti [GALLERY]: La Ninja 500 è la nuova sportiva d'accesso entrata nella famiglia Kawasaki. Questa novità Kawasaki vanta un prezzo di acquisto interessante e delle specifiche tecniche che la rendono competitiva nel p ...moto