Dopo i manganelli di Stato I carabinieri picchiatori

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dunque a Modena un carabiniere nel tentativo di fare salire in auto un arrelo prende a pugni in faccia, prima fuori e poi dentro l’auto di servizio. Il video ègirato da un passante ieri mattina in pieno centro storico, lungo Largo Garibaldi, a due passi dal teatro Storchi. La giustificazioni degli uomini dell’arma sono che il tizio fosse sospetto. Un altro piccolo particolare, è nero. A Modena un carabiniere nel tentativo di fare salire in auto un migrante arrelo prende a pugni in faccia Eppureessere arrivato con un barcone in Italia lo sventurato non ha mai commesso reati (con grande scorno per leghisti, razzisti e fascisti) e soprattutto è molto apprezzato dal titolare del ristorante in cui lavora come lavapiatti. “Hanno preso un granchio, la persona sbagliata. Sono sei anni che lavora per ...