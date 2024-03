Donne e tecnologia | tra stereotipi e gender tech gap

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ancora oggi, il binomiomostra con un’evidenza fortissima il permanere di un gap di genere difficile da superare. Un divario antichissimo, che ha escluso per secoli ledai settori scientifici e tecnologici sulla base di una supposta inferiorità biologica e caratteriale, che ancora oggi pesa su tutte coloro che (per fortuna sempre più numerose) vogliono rompere questo muro. GlisuNon sono portate. Non sono interessate. Laè roba da uomini. I maschi fanno materie scientifiche e le femmine quelle umanistiche. “Ingegnera” non si può sentire. Lesono troppo emotive, è l’uomo a padroneggiare logica e razionalità. Glilegati ae ...