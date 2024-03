Donne arruolate | il modello scandinavo per le nuove esigenze geopolitiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Danimarca vuole aumentare il numero di giovani che prestano servizio militare estendendo la coscrizione allee aumentando la durata del servizio da 4 mesi a 11 mesi per entrambi i sessi. “Non ci riarmiamo perché vogliamo la guerra. Ci stiamo riarmando perché vogliamo evitarlo” ha dichiarato il primo ministro danese Mette Frederiksen. Attualmente, in Danimarca, lepossono arruolarsi volontariamente nelle forze armate ma non sono soggette alla coscrizione. Invece tutti gli uomini danesi sono obbligati a partecipare al Defence Day dopo aver compiuto 18 anni, un esercizio obbligatorio in cui vengono sottoposti a una serie di test per determinare se sono idonei al servizio militare. Se dichiarati idonei, i potenziali coscritti partecipano ad una sorta di lotteria. Ciò determina se verrà loro assegnato un luogo di servizio, poiché le ...