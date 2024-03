Donatella Di Cesare e l’«intimidazione squadrista» dei giovani di Forza Italia all’università – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 15 marzo 2024) La professoressa di filosofiaDiha denunciato su Facebook un’che avrebbe subito durante le sue lezionida parte deidi. «di militanti di, esterni, durante il mio corso di Filosofia su Walter Benjamin alla Sapienza. È la seconda volta che le lezioni vengono interrotte. Non mi viene consentito di svolgere il mio insegnamento, così come viene violato il diritto degli studenti. Non una pagliacciata, ma una violenta azione di squadrismo», ha scritto Disu Fb postandoe ...