Dive | capitani | fantasmi | formiche e calabroni | spiegate le attitudini dei collaboratori

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un approccio psicologico alle relazioni interpersonali sul lavoro Come psicologo, possiedo un’interpretazione teorica approfondita delle emozioni, degli atteggiamenti e dei comportamenti umani. Questo mi permette di gestire efficacemente le relazioni con i, anche se ci sono inevitabili ostacoli da superare. Gestione delle collaborazioni: un esempio personale In una collaborazione difficile, ho scelto di esprimere le mie emozioni su carta, creando personaggi immaginari per esplorare la situazione. Questo esercizio mi ha permesso di acquisire prospettiva, riflettere sul contributo di ciascun membro del team e assumere responsabilità per le mie reazioni. Esplorare le dinamiche di collaborazione tramite la scrittura La mia L'articolo proviene da News Nosh.