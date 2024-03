Disturbi Alimentari | nel mirino il trend social Starvemaxxing | “Può alimentare comportamenti pericolosi”

(Di venerdì 15 marzo 2024) È l’ultima di una serie di tendenze che mette in allarme gli psicologi. Si sta diffondendo su TikTok e incoraggia uomini e adolescenti a mangiare il meno possibile per ottenere un corpo ben definito e scolpito, fino ad arrivare a “lavorare” sulla mascella perché diventi più spigolosa e, secondo gli ultimi canoni estetici, più attraente. È lo, un sottogenere del fenomeno del Looksmaxxing, un particolareche mira al miglioramento fisico del viso e/o del corpo inizialmente con metodi innocui, come la cura della pelle, andare in palestra o migliorare l’igiene personale. Ma che nel tempo si traduce insempre più rischiosi puntando anche a mangiare poco e in modo squilibrato. Loha accumulato milioni di visualizzazioni su TikTok, mente si parla ormai di miliardi di contenuti ...

Quando le restrizioni a tavola (o l'ortoressia) nascondono disturbi alimentari e cosa fare se si notano campanelli d'allarme

