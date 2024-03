Direttiva “ammazza stalle” | un’occasione persa per valorizzare la zootecnia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Coldiretti Bergamo è estremamente critica sulla conferma dell’inutile inasprimento dei criteri per ottenere l’autorizzazione di impatto ambientale per le aziende avicole e suinicole e sottolinea che con il voto sullaemissioni industriali l’Unione Europea ha perso l’ennesima occasione di invertire la rotta, abbandonando le follie di un estremismo green “Questo provvedimento non solo è fuori da ogni logica – afferma Gabriele Borella, presidente di Coldiretti Bergamo – ma rischia di far chiudere decine di allevamenti anche sul nostro territorio, stretti tra una burocrazia sempre più asfissiante e la concorrenza sleale dall’estero. Secondo una prima analisi dei nostri tecnici ora lain provincia di Bergamo dovrebbe interessare circa il 50 per cento degli allevamenti avicoli e il 20 per cento degli allevamenti suini. Fortunatamente è ...