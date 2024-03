Difficoltà motorie e barriere architettoniche? La soluzione è il montascale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Perché ilFortunatamente negli anni si è avuta una sempre maggiore attenzione e sensibilizzazione verso questo delicato tema. Nel 1989 con l’entrata in vigore della Legge 13/89 si è infatti avuta una svolta importante in merito a questo tema con particolare attenzione alle nuove costruzioni e soprattutto con lo sviluppo di prodotti idonei a risolvere questo problema sugli edifici esistenti. Ora anche la Legge di Bilancio incentiva questa tipologia di installazione con bonus del 75% per chi esegue un intervento di superamento. Quali sono le soluzioni? Per superare una barriera architettonica all’interno di una abitazione o di un locale pubblico esistono due soluzioni: l’elevatore/ascensore ed il. Entrambe sono ritenute normativamente valide e consentono di avere accesso ...