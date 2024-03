Dichiarazione dei redditi precompilata 2024 entro il 18 marzo | cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 15– Per l'elaborazione delladei, i contribuenti possono inviare all'Agenzia delle Entrateil 18tutti i dati relativi alle spese e oneri detraibili e deducibili. Oltre ai dati reddituali, presenti nelle Certificazioni Uniche, è prevista la comunicazione anche di quelli relativi alle spese di istruzione, per gli asili nido, per l'assicurazione così come gli interessi passivi sui mutui, i contributi previdenziali, le spese le ristrutturazioni, sul risparmio energetico e funebri. Una volta comunicati e verificati, questi dati verranno inseriti nelle dichiarazioni precompilate dei contribuenti.