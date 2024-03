Di pasti gratis si muore Dove la politica ha sbagliato secondo De Romanis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 15 marzo 2024) Magari sedersi a tavola e gustare un buon pranzo fosse sempre. Non lo è, quasi mai. E lo stesso vale per i miliardi di bonus piovuti sull’Italia in questi ultimi dieci anni, scanditi da crisi finanziaria, denaro a costo zero e poi improvvisamente non più, pandemia, crollo dei prezzi delle case, impennata dell’inflazione e due guerre a poche migliaia di chilometri dall’Europa. Tutto è cominciato con i famosi 80 euro del governo Renzi, poi è stata una spirale, fino al mostro, almenoalcuni, del Superbonus, passando per il reddito di cittadinanza. Ha avuto senso tutto questo? Elargire aiuti, lavorare di sgravi, distribuire mance, riscrivere parte della riscossione fiscale, ha fatto il bene dell’economia e il male delle finanze pubbliche, stressate da un debito di 2.800 miliardi? E non è che poi, per aiutare questa o quella categoria magari ...