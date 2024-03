Devo smentire Laura Bodrdini | Mollicone la smonta | figuraccia dell' ex presidenta in tv | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) FedericosmentisceBoldrini a L'Aria che tira su La7 sull'emergenza migranti e rotta balcanica. A scatenare il dibattito le immagini del Silos di Trieste, in pieno centro, accanto alla Stazione ferroviaria, dove si accampano i migranti. Di fronte alle accusea dem, che ha puntato il dito contro le politiche dei respingimenti, il deputato di Fratelli d'Italia - collegato con il talk di David Parenzo da piazza Colonna - ha detto: "Boldrini". "Come ha detto ieri il ministro Piantedosi - ha spiegato- in Prefettura a Trieste c'è stato un comitato provinciale per la sicurezza. Ed è stato affrontato lo sgombero'area'ex Silos e la valutazione di un nuovo sito di accoglienza presso la frazione di Prosecco ...