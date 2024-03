Deve scontare 6 anni e mezzo di reclusione | arrestato a San Nicola la Strada

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sanla. La Polizia di Stato di Caserta haun uomo, classe ‘57, ricercato in quanto colpito da ordine di esecuzione per una condanna a oltre 6di. Il Commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise, in seguito all’emissione del provvedimento di cattura emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, ha rintracciato la persona in un’abitazione di Sanla, ricavata in un garage, associandola presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, per l’espiazione della pena detentiva. L’uomo, già conosciuto per numerosi pregiudizi, è stato condannato alla detenzione per un cumulo di pene, per aver commesso, dall’anno 2005, vari reati, tra cui rapina e ...

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Avella, h anno tratto in arresto un uomo del posto, in esecuzione di un’ordinanza per l’espiazione di pena detentiva emessa ... (anteprima24)

È finito in carcere un 58enne di Agropoli ricercato da oltre un anno. Michele Di Fiore, meglio noto in città come “il fantasma” Deve scontare diversi anni di reclusione ...ilmattino

