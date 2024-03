Destiny 2 | Nuovi contenuti in arrivo | c’è perfino Ghostbusters

(Di venerdì 15 marzo 2024) Bungie ha annunciato con grande enfasi che il nuovo aggiornamento di2, intitolato “Verso la Luce”, farà il suo debutto il 9 aprile 2024, offrendo agli appassionati due mesi densi die avventure da scoprire. Prima del grande lancio, il team di sviluppo ha programmato una serie di tre dirette in cui presenterà in anteprima i, le funzionalità aggiornate e le ricompense direttamente in gioco. Le date da segnare sul calendario sono il 19 marzo, il 26 marzo e il 2 aprile, quando gli occhi degli appassionati saranno puntati sulle novità che il futuro riserva per l’universo di2. Tante novità inper2 Inoltre, durante queste trasmissioni, gli spettatori avranno l’opportunità di ottenere due emblemi unici ...

