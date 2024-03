Desio | ucciso e sepolto in un campo di grano | 35enne condannato a 28 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024)(Monza Brianza), 15 Marzo 2024 - Legato mani e piedi, picchiato a calci e pugni, torturato con bruciature e poi, strangolato con una canna dell'acqua, per farsi rivelare il pin del suo bancomat e costringerlo a pagare la cocaina che aveva appena consumato insieme al presunto omicida. Per l'orrenda morte di Omar Annaoui, il marocchino di 53trovato seppellito il 28 agosto 2022 in undipoco distante dall'ex carcere di, i giudici della Corte di Assise di Monza hannoa 28di reclusione l'imputato connazionale Sadik Ilhami,. E hanno anche rimandato gli atti del procedimento alla Procura perchè indaghi sul supertestimone sospettato di essere invece complice nell'omicidio. Per Sadik ...