Decreto Cutro. Stop dei giudici europei. A rischio i centri in Albania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Corte di Giustizia europea decide di non accogliere la domanda pregiudiziale d’urgenza suldella Cassazione. E la scelta potrebbe impattare sul protocollo firmato da Giorgia Meloni e Edi Rama per il trattenimento dei migranti in. La decisione, che riguarda dieci casi diversi, risale al 26 febbraio scorso. La Corte di Cassazione era stata chiamata a esaminare i ricorsi del ministero dell’Interno contro le ordinanze con cui il tribunale di Catania non ha convalidato i trattenimenti di alcuni migranti tunisini nel centro di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa. Isupremi, nelle sezioni civili riunite, avevano deciso di sospendere i giudizi in atto per chiedere un pronunciamento alla Corte europea. I 5MILA EURO DI CAUZIONE La materia del contendere è la garanzia finanziaria di ...