Deadpool & Wolverine | James Marsden ha anticipato un cameo di Ciclope?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 15 marzo 2024)potrebbe aver suggerito cripticamente una sua possibile apparizione nei panni diin, in arrivo il 24 luglio. L'interprete dinegli X-Men della Fox,, ha appenaun possibile ritorno nei panni del personaggio per unin. Ospite del podcast di The Discourse per promuovere il suo nuovo film Knox Goes Away, l'attore ha parlato della sua partecipazione a Sonic the Hedgehog 3 menzionando un'altra pellicola che dovrebbe concludere una popolare trilogia, pellicola girata non lontano da Sonic 3, ambientato in quel di Londra. "In realtà eravamo vicini alla ...