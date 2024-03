De Zerbi sopravvalutato | “Uno così è solo marketing”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo la sconfitta contro la Roma, la stampa che aveva osannato Decomincia a criticarlo, e ora c’è anche chi gli dà del. Anche per alcuni ex calciatori, l’allenatore del Brighton non ha ancora dimostrato di essere un tecnico di livello. Ezio Rossi, ex difensore del Torino e del Verona e allenatore in Serie C e D, è intervenuto ai microfoni di TVplay per parlare delle eliminazioni subite dalle italiane in Champions e del vero valore di Roberto Decome allenatore. Roberto Desulla panchina del Brighton (LaPressE)“Siamo tornati alla realtà“, ha dichiarato Rossi. “Dopo esserci illusi che l’anno scorso qualcosa era cambiato, ora dobbiamo sperare nelle squadre di secondo livello che giocano Europa League e Confernce“. Ma per l’intervistato il trend del calcio italiano è questo, mentre l’anno ...