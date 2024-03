De Luca | “Contro la Campania sciacallaggio mediatico in atto”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Si sta alimentando una campagna mediatica per screditare i risultati ottenuti dalla, ma perdono tempo perché la verità è più forte di quello che dice qualcuno che fa”. Lo ha detto il governatore campano Vincenzo Denel corso dell’appuntamento social del venerdì. Il governatore si è soffermato in particolare su tre serie misure di politica sanitaria, in particolare a sostegno dei pronto soccorso sottolineando come “dipendano esclusivamente dal governo nazionale”. “Tre misure – ha sottolineato – che possono dare respiro ai pronto soccorsi e per le quali il governo non ha stanziato i fondi nella legge di bilancio: tutto il resto èe strumentalizzazione politica”. “Le immagini dei bambini morti di fame e di sete nel Mediterraneo sono un pugno nello ...