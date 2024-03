Daniel Osvaldo | l’esperto di dipendenze patologiche a Cityrumors | “Contro la depressione i farmaci non bastano”

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’ex calciatore della Roma Pabloha raccontato sui social di essere affetto dae dipendenza da alcol e droga. In un video che è diventato virale su Instagram, ha trovato il coraggio di parlare dei suoi problemi ai follower: “È difficile tutto questo per me, ma credo che sia arrivato il momento, sento la necessità di farlo. Da tempo lottolache mi ha portato ad alcune, tra cui alcol e droga. E sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Quello che voglio raccontare e condividere con voi è che sto facendo un trattamento psichiatrico”. (Ansa Foto) –.itL’ex attaccante di Juventus, Inter e Roma, che in passato è stato sposato con Giannina Maradona, racconta del suo periodo difficile, di aver perso ...

L’ex calciatore si sfoga sui social raccontando la sua attuale situazione: «Non mi alzo dal letto, non mangio e sono caduto in dipendenze da alcol e droghe. La mia vita mi sta sfuggendo di mano e non ... (vanityfair)

Osvaldo, storia del centravanti ex Inter, Fiorentina, Juve, Atlanta e Roma

Guardo e riguardo quel video. La voce trema e il flusso di lettere, parole e frasi si diffonde nella stanza, attraversa lo schermo dello smartphone e arriva fino a noi. Lo fa come un pugno che colpisc ...informazione

Personaggi: vai alla sezione: come il calcio, è una di quelle passioni senza tempo per cui varrebbe la pena vivere per sempre. Pablo Daniel Osvaldo ha provato a sfogare con il ritmo blues della chitarra tutto ciò che ha sempre ...gazzetta

Ballando con le Stelle, famoso ex concorrente sui social: “Vivo chiuso in casa, non mi alzo dal letto, non esco dalla camera, non mangio”: Un famoso ex concorrente di Ballando con le Stelle ha dichiarato che sta affrontando un momento buio della sua vita. Stiamo parlando di ...isaechia